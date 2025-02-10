На Кубани дроны атаковали НПЗ, из-за работы ПВО в Краснодаре повреждена многоэтажка

В краснодарских Telegram-каналах писали о дроновой атаке еще около часа ночи. По данным росмедиа, БПЛА фиксировались в районе города Славянск-на-Кубани, и там велась работа ПВО

Тг-канал Mash рассказывал, что жители Славянска-на-Кубани насчитали по меньшей мере 10 взрывов.

Позже в сети стали появляться сообщения о якобы попадании беспилотника по жилому зданию в Краснодарском крае. Российские пропагандистские ресурсы утверждали, якобы "ВСУ атакуют жилые дома в Краснодаре".

Однако местный губернатор Кондратьев сделал заявление, что мэр Краснодара рассказал ему о повреждении из-за БПЛА жилого комплекса "Центральный" - якобы украинский дрон "сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже здания".

Так российский чиновник подтвердил, что по многоэтажке был "прилет" из-за работы ПВО ВС РФ.

Кроме того, краснодарский губернатор рассказывает, что предварительно никто не пострадал.

Так, мэр Краснодара Наумов заявил, что обломки "сбитого украинского дрона" упали на технические помещения на крыше дома в районе Сенного рынка, и что жертв нет.

"На месте работают специальные службы и правоохранительные органы, территория, где это произошло, оцеплена. Идет поквартирный обход, чтобы уточнить, не пострадали ли жилые помещения", - говорится в заявлении губернатора Краснодарского края.

Позже губернатор Кубани рассказал, что еще один беспилотник "сбили в поселке Афипском Северского района".

"Там, к сожалению, обломки повредили частный дом. Никто не пострадал, на месте работают специальные службы", - сообщил чиновник.

Перед этим в сети высказывали мнение, что целью дроновой атаки, вероятно, мог стать именно Афипский НПЗ, и что якобы в районе завода были ликвидированы несколько беспилотников.

В сети появились кадры о дроновой атаке на Кубани этой ночью, и о пожаре на территории НПЗ.