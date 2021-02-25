Куба почала масове виробництво власної COVID-вакцини

Куба почала масове виробництво власної вакцини від коронавірусу Abdala. Препарат вже продемонстрував безпеку та ефективність під час клінічних випробувань.

Зазначимо, паралельно з Abdala Куба проводить випробування вакцини Sovereign 02. Третя фаза клінічних випробувань препарату повинна початися 1 березня за участю 42,6 тисячі добровольців. Якщо випробування пройдуть успішно, Куба планує поставити близько 100 млн доз Sovereign 02 у зарубіжні країни.

"Вакцина Абдала вже виробляється у великих масштабах, для третьої фази клінічних випробувань", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, компанія Moderna заявила, що розробила оновлену версію своєї вакцини проти COVID-19. Вона повинна допомогти в боротьбі зі штамом коронавірусу з ПАР.

Також РБК-Україна писало, що у Бразилії в першій половині 2021 року почнуть виробляти вакцину проти коронавірусу. Країна домовилася з британської фармацевтичної компанії AstraZeneca про передачу технології.