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Куба почала масове виробництво власної COVID-вакцини

Новость на русском → Гавана, Четвер 25 лютого 2021 09:26
Куба почала масове виробництво власної COVID-вакцини Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Куба почала масове виробництво власної вакцини від коронавірусу Abdala. Препарат вже продемонстрував безпеку та ефективність під час клінічних випробувань.

Про це повідомляє кубинська фармацевтична компанія BioCubaFarma, передає Granma.

"Вакцина Абдала вже виробляється у великих масштабах, для третьої фази клінічних випробувань", - йдеться в повідомленні.

Перша фаза випробувань вакцини Abdala почалася 7 грудня, а друга фаза - 1 лютого. Планується, що в березні розпочнеться заключний етап випробувань.

Зазначимо, паралельно з Abdala Куба проводить випробування вакцини Sovereign 02. Третя фаза клінічних випробувань препарату повинна початися 1 березня за участю 42,6 тисячі добровольців. Якщо випробування пройдуть успішно, Куба планує поставити близько 100 млн доз Sovereign 02 у зарубіжні країни.

Нагадаємо, компанія Moderna заявила, що розробила оновлену версію своєї вакцини проти COVID-19. Вона повинна допомогти в боротьбі зі штамом коронавірусу з ПАР.

Також РБК-Україна писало, що у Бразилії в першій половині 2021 року почнуть виробляти вакцину проти коронавірусу. Країна домовилася з британської фармацевтичної компанії AstraZeneca про передачу технології.

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