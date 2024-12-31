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Экологический ущерб Украины из-за агрессии РФ достиг 70 млрд долларов, - Гринчук

Вторник 31 декабря 2024 19:08
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Экологический ущерб Украины из-за агрессии РФ достиг 70 млрд долларов, - Гринчук Фото: министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук (mev.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Ущерб окружающей среде Украины от полномасштабной агрессии России уже оценивается в более 70 млрд долларов. Уничтожено 3 млн га лесов, зафиксировано более 6500 экологических преступлений и выбросы 180 млн тонн CO₂.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук в интервью Forbes.

По ее словам, с начала полномасштабной войны было уничтожено 3 млн гектаров украинских лесов и почти треть территории страны засеяна минами.

Сейчас Минприроды оценивает экологические потери войны примерно в 70 миллиардов долларов - и это, вероятно, "верхушка айсберга".

"Включая потерю природных ресурсов, эта цифра может быть гораздо, гораздо больше", - отметила Гринчук

Кроме того, как рассказала министр, Россия совершила более 6500 преступлений против окружающей среды.

Сейчас война привела к выбросам более 180 млн тонн CO₂ эквивалента. Перемещение более 6 млн граждан Украины в другие страны повлекло дополнительные выбросы 3,3 млн тонн CO2.

Гринчук отметила, что Украина решительно настроена привлечь Россию к ответственности за все экологические преступления. По ее словам, сейчас РФ представлена как антиэкологический разрушитель, склонный к хищному господству как над Украиной, так и над миром природы.

Напомним, в октябре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что украинская экологическая система сильно пострадала в результате широкомасштабной военной агрессии России. Тогда нанесенный ущерб природной окружающей среде оценивали в 65 млрд долларов.

Ранее в Верховной Раде заявили, что программа восстановления Украины после войны обязательно должна учитывать экологический фактор.

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