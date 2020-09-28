КСУ завтра розгляне конституційність закону про ринок землі

Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Велика палата Конституційного суду України у вівторок, 29 вересня, розгляне конституційність закону про ринок землі. Розгляд відбудеться на відкритій частині пленарного засідання.

Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Суд розгляне справи за конституційними поданнями 48 та 53 народних депутатів.

"Автори клопотань стверджують, що земля як об'єкт права власності українського народу є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави, в першу чергу стосується саме земель сільськогосподарського призначення", - зазначено в повідомленні.

На думку парламентаріїв, прийняття Верховною радою закону відбулося з порушенням конституційної процедури розгляду та прийняття, а положення документа суперечать приписам Конституції України.

"Народні депутати України зазначають, що тільки український народ має право приймати рішення про розпорядження таким об'єктом права власності, як земля, через всеукраїнський референдум", - наголошується у повідомленні.

Засідання розпочнеться о 10:00.

Нагадаємо, в середині травня у КСУ надійшло конституційне подання 53 нардепів, які просили перевірити закон про ринок землі на відповідність Конституції. Воно надійшло від народних депутатів від "Опозиційної платформи - За життя".

Також на початку травня суд отримав подання про скасування закону про ринок землі від депутатів "Батьківщини" і членів депутатської групи "За майбутнє".

Закон про ринок землі парламент прийняв 31 березня 2020 року. Згідно з документом, ринок землі повноцінно запрацює з 1 липня 2021 року.