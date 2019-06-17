КСУ затягує рішення щодо указу про розпуск Ради, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Париж у понеділок, 17 червня, заявив, що вважає законним своє рішення про розпуск Верховної ради та призначення позачергових виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За думку Зеленського, його рішення розпустити парламент було законним та відповідало запиту суспільства.

"Мені здається, що рішення Конституційного суду буде однозначним. Я вважаю, що ми все робили по закону. Я розпустив Раду і по закону, і по запиту суспільства, і думаю, що таке рішення і буде. Я навіть не думаю, що буде інше рішення", - заявив він.

Крім того, президент звинуватив Конституційний суд в затягуванні розгляду справи та додав, що не збирається впливати на КС.

"Давайте дочекаємося рішення. Вони і так затягують, мені здається. Але головне, що я не хочу впливати на суд", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Конституційний суд України повідомив, що продовжить розгляд справи про конституційність указу про розпуск Верховної ради 18 червня 2019 року. У вівторок відбудуться три засідання Великої палати Конституційного суду.

Раніше РБК-Україна писало, що Конституційний суд України перейшов до закритої частини розгляду конституційності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради.