КСУ заборонив оскаржувати звільнення екс-голови суду Шевчука

Конституційний суд України визнав неконституційним оскарження звільнення екс-голови суду Станіслава Шевчука. Про це йдеться в рішенні КСУ, опублікованому на сайті суду, передає РБК-Україна.

Зазначено, що Конституційний суд України прийняв рішення у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статті 151-2 Конституції України, згідно з яким рішення і висновки, ухвалені КСУ, є обов'язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені.

Суд вирішив, що не можна оскаржити будь-які рішення КСУ, а не тільки щодо конституційності законів чи законопроектом. В тому числі, не можна оскаржити рішення щодо звільнення суддів або призначення голови суду.

КСУ зазначив, що в певних випадках рішення суду можуть бути переглянуті, але не оскаржені.

Нагадаємо, 14 травня 2019 року звільнили голову КСУ Станіслава Шевчука. У зв'язку з цим, він заявив, що в стінах суду відбувся "антиконституційний переворот" і "захоплення державної влади". При цьому Шевчук звинуватив у своєму звільненні п'ятого президента України Петра Порошенка.

Пізніше 11 жовтня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Станіслава Шевчука про відновлення на посаді голови КСУ в повному обсязі. При цьому в КСУ заявили про відсутності рішення Окружного адміністративного суду міста Києва щодо відновлення Станіслава Шевчука на посаді голови суду.