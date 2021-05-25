КСУ закрив справу про конституційність карантину вихідного дня

Конституційний суд України сьогодні закрив провадження у справі щодо відповідності Основному закону постанови Кабінету міністрів про запровадження карантину вихідного дня . Конституційне подання ініціювали народні депутати.

Про це повідомляє представник Верховної ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram.

"Сьогодні Конституційний суд закрив провадження у справі за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності постанови Кабінету міністрів України, якою раніше було запроваджено т.з. "карантин вихідного дня", - зазначила парламентар.

Подання у цій справі надійшло до КСУ ще 23 листопада 2020 року, проте суд розпочав розгляд цієї справи тільки після того, як оскаржені положення спірної постанови уряду втратили чинність.

Совгиря нагадала, що у 2020 році конституційність інших карантинних обмежень, запроваджених КМУ, також оскаржував Пленум Верховного суду до Конституційного суду. Однак у рішенні від 28 серпня КСУ так само закрив провадження без оцінки конституційності оскаржених положень по суті.