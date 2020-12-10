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КСУ відмовився розглядати питання карантину вихідного дня

Київ, Четвер 10 грудня 2020 19:48
КСУ відмовився розглядати питання карантину вихідного дня
Фото: судді Конституційного суду (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Конституційний суд не буде відривати провадження за поданням 48 народних депутатів щодо конституційності обмеження роботи бізнесу під час карантину. Рішення не відкривати провадження сьогодні ухвалила Велика палата КСУ.

Про це повідомляється на офіційному сайті КСУ.

"Постановлено ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі в частині конституційного подання", - йдеться в заяві на сайті КСУ.

Зазначимо, мова йде про конституційне подання нардепів щодо карантину вихідного дня, який діяв в Україні до 30 листопада 2020 року. Нардепи наполягали, що окремі положення постанови Кабміну про карантин не відповідають низці норм Конституції України

Нагадаємо, конституційне подання щодо карантину вихідного дня надійшло до КСУ 23 листопада. Через два тижні після запровадження карантину вихідного дня.

Як писало РБК-Україна, під час карантину вихідного дня, який діяв щотижня з опівночі суботи до 00:00 понеділка, в країні заборонялася робота закладів харчування, кінотеатрів, ТРЦ та інших розважальних та культурних закладів.

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