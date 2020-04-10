КСУ закрив справу щодо депутатської недоторканності

Конституційний суд України закрив справу щодо депутатської недоторканності, яка була відкрита за поданням 59 народних депутатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КСУ.

Так, на засіданні 9 квітня Велика палата КСУ ухвалила рішення про закриття провадження щодо офіційного тлумачення окремих норм Конституції відносно депутатської недоторканності.

"Велика палата на закритій частині пленарного засідання продовжила розгляд справи за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 62, частин першої, третьої статті 80 Конституції України. За наслідками її розгляду постановлено ухвалу про закриття конституційного провадження у вказаній справі", - повідомили в КСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КСУ отримав подання понад 50 народних депутатів з проханням повернути депутатську недоторканність. Більшість підписів під зверненням належали представникам фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Як відомо, 1 січня 2020 року набрав чинності закон про скасування недоторканності народних депутатів України. Згідно з новим законом, стаття 80 Конституції викладається в новій редакції без гарантій недоторканності народним депутатам. Закон дозволив притягувати нардепів до відповідальності без згоди парламенту.