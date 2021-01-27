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КСУ візьметься за карантин і медреформу. Попросила омбудсмен Денисова

Автор: Роман Тверденко

Конституційний суд України вирішив відкрити провадження щодо законності положень розпорядження Кабінету міністрів про карантин. Також буде розглянуто конституційність медичної реформи.

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Про це повідомила представник Верховної ради в КСУ Совгиря Ольга.

Клопотання щодо карантину і медреформи подала Уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

Вона попросила суд розглянути конституційність положень закону від 28 грудня 2014 року (№ 76-VIII), в якому скасовується мораторій на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров'я.

У клопотанні стверджується, що поділ єдиної мережі медичних установ в країні на комунальні і державні є "штучним" і заважає реформі охорони здоров'я в інтересах суспільства і держави.

Також омбудсмен оскаржила постанови Кабінету міністрів щодо карантину, оскільки різні положення в документах "сформульовані нечітко" і обмежують конституційні права на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

Нагадаємо, що в грудні 2020 року Конституційний суд вирішив відкривати провадження за поданням 48 народних депутатів щодо конституційності обмеження роботи бізнесу під час карантину. Мова йде про так званому карантині вихідного дня".

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