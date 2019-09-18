З КСУ звільнили трьох суддів

Зі складу Конституційного суду України звільнили трьох суддів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КСУ.

Повідомляється, що вчора на спеціальному пленарному засіданні КСУ звільнили з посад суддів Конституційного суду Михайла Гультая, Михайла Запорожця і Наталю Шапталу, які раніше подали заяви про відставку.

Зазначимо, згідно із законом про КСУ судді призначаються на дев'ять років без права бути призначеними повторно. Троє вищевказаних суддів були призначені до КСУ у вересні 2010 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головою Конституційного суду України обрано Олександра Тупицького. Необхідність обрання нового голови була пов'язана з тим, що термін повноважень попереднього був вичерпаний. До цього посаду голови КСУ займала Наталія Шаптала. На цю посаду вона була призначена в травні 2019 року.

Вчора також Конституційний суд України в черговий раз зняв розгляд закону про люстрацію з порядку денного. Раніше джерела РБК Україна повідомляли, що за проект даного рішення, яким закон про очищення влади можуть визнати неконституційним, не було достатньої кількості голосів.