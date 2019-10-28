КСУ розгляне позбавлення Януковича звання президента

У вівторок, 29 жовтня, Велика палата Конституційного суду України продовжить розгляд справи щодо конституційності позбавлення Віктора Януковича звання президента України. Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Як наголошується, КСУ буде розглядати конституційність закону України "Про позбавлення В. Януковича звання президента України".

Велика палата КСУ буде розглядати це питання під час закритої частини пленарного засідання.

Нагадаємо, Віктор Янукович готується до того, щоб повернутися в Україну. Раніше адвокат Віталій Сердюк заявляв, що Янукович хоче повернутися в Україну після відходу з президентського поста Петра Порошенка. За словами захисника, у Януковича є намір повернутися і над цим адвокати працюють вже не перший рік.

РБК-Україна писало, що в січні 2019 року завершився суд у справі про державну зраду Януковича. Екс-президента визнали винним у державній зраді і ведення агресивної війни і засудили до 13 років в'язниці. Янукович повинен компенсувати судові витрати в розмірі 98 551, 20 гривень. Адвокати Януковича оскаржили вирок.

Нагадаємо, Віктора Януковича визнали винним в тому, що він звертався до російського президента Володимира Путіна із закликом ввести війська в Україну.