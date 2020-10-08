У КСУ оскаржили кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

КСУ розглядає подання 47 народних депутатів щодо відповідності Конституції окремих положень законодавства про відповідальність за незаконне збагачення. Також на відповідність Основному закону просять перевірити окремі положення законів по е-декларуванню, конфіскації необґрунтованих активів, повноважень НАЗК з моніторингу способу життя чиновників.

Про це повідомляє прес-служба Конституційного суду.

Розгляд відбувається у формі усного провадження.

Парламентарії просять перевірити конституційність обов'язку декларувати цивільного чоловіка або дружину, неповнолітніх дітей, якщо вони проживають з суб'єктом декларування окремо; нерухомість і об'єкти незавершеного будівництва, дороге рухоме майно, готівкові і кошти, позичені третім особам, отримані кредити, дорогі витрати і угоди, а також інформацію про роботу за сумісництвом.

Також нардепи сумніваються у конституційності:

обов'язку декларувати майно третіх осіб, якщо у декларанта або членів його сім'ї є право розпорядження таким майном;

повноважень НАЗК проводити моніторинг способу життя декларантів і права НАЗК на доступ до державних реєстрів та банків даних;

кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації (ст.366-1) і за незаконне збагачення (ст.368-5);

положення про стягнення у дохід держави активів чиновників, визнаних необгрунтованими в порядку цивільного процесу.

Позиція депутатів ВР полягає у тому, що через електронне декларування відбувається втручання в особисте і сімейне життя, а відомості з декларацій дозволяють дізнаватися про стан здоров'я декларантів та членів їх сімей.

Нагадаємо, в кінці листопада 2019 року набув чинності закон президента Володимира Зеленського, яким відновилася кримінальна відповідальність за незаконне збагачення.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня минулого року в Генпрокуратурі допускали, що керівництво Окружного адміністративного суду міста Києва могло чинити тиск на прийняття рішення Конституційним судом України з приводу закону про незаконне збагачення.