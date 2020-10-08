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У КСУ оскаржили кримінальну відповідальність за незаконне збагачення

Автор: Юлія Струк

КСУ розглядає подання 47 народних депутатів щодо відповідності Конституції окремих положень законодавства про відповідальність за незаконне збагачення. Також на відповідність Основному закону просять перевірити окремі положення законів по е-декларуванню, конфіскації необґрунтованих активів, повноважень НАЗК з моніторингу способу життя чиновників.

Про це повідомляє прес-служба Конституційного суду.

Розгляд відбувається у формі усного провадження.

Парламентарії просять перевірити конституційність обов'язку декларувати цивільного чоловіка або дружину, неповнолітніх дітей, якщо вони проживають з суб'єктом декларування окремо; нерухомість і об'єкти незавершеного будівництва, дороге рухоме майно, готівкові і кошти, позичені третім особам, отримані кредити, дорогі витрати і угоди, а також інформацію про роботу за сумісництвом.

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Також нардепи сумніваються у конституційності:

  • обов'язку декларувати майно третіх осіб, якщо у декларанта або членів його сім'ї є право розпорядження таким майном;
  • повноважень НАЗК проводити моніторинг способу життя декларантів і права НАЗК на доступ до державних реєстрів та банків даних;
  • кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації (ст.366-1) і за незаконне збагачення (ст.368-5);
  • положення про стягнення у дохід держави активів чиновників, визнаних необгрунтованими в порядку цивільного процесу.

Позиція депутатів ВР полягає у тому, що через електронне декларування відбувається втручання в особисте і сімейне життя, а відомості з декларацій дозволяють дізнаватися про стан здоров'я декларантів та членів їх сімей.

Нагадаємо, в кінці листопада 2019 року набув чинності закон президента Володимира Зеленського, яким відновилася кримінальна відповідальність за незаконне збагачення.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня минулого року в Генпрокуратурі допускали, що керівництво Окружного адміністративного суду міста Києва могло чинити тиск на прийняття рішення Конституційним судом України з приводу закону про незаконне збагачення.

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