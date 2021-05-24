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КСУ продовжить розгляд справи про порушення Зеленським карантину

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Україна, Понеділок 24 травня 2021 11:03
КСУ продовжить розгляд справи про порушення Зеленським карантину Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Конституційний суд України на цьому тижні розгляне справу про офіційне тлумачення частини 1 статті 105 Конституції про можливість притягнення президента до адміністративної відповідальності. Глава держави Володимир Зеленський порушив карантин при відвідуванні кафе.

Про це повідомила представник Верховної ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram.

"Цього тижня Конституційний суд продовжить розгляд за конституційним поданням Верховного суду... щодо питання про можливість притягнення президента до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання ним повноважень", - сказано у повідомленні.

Це подання перебуває на розгляді КСУ з вересня 2020 року.

Зазначимо, 3 червня 2020 року під час робочої поїздки до Хмельницького Зеленський у складі делегації відвідав одне з місцевих кафе, де випив кави. На той час закладам було заборонено приймати відвідувачів.

Крім того, суд за конституційним поданням народних депутатів продовжить розгляд відповідності Основному закону постанови Кабінету міністрів, якою було запроваджено так званий "карантин вихідного дня".

"Це конституційне подання надійшло до КСУ в листопаді 2020 року і з того часу залишається нерозглянутим, хоча "карантин вихідного дня" вже втратив чинність", - додала нардеп.

Так, 11 листопада 2020 року Конституційний суд відкрив конституційне провадження у справі щодо порушення президентом карантину.

Правоохоронці склали адміністративні протоколи на Зеленського, а також на власника закладу та інших членів делегації.

Хмельницький міський районний суд, який розглядав цю справу, зобов'язав сплатити штраф всіх інших учасників делегації, а щодо глави держави попросив Верховний суд роз'яснити цей момент.

Разом з тим Зеленський вирішив сплатити суму, рівну штрафу за порушення карантину, без рішення суду.

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