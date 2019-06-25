КСУ визнав незаконним застосування тільки арешту до підозрюваних у держзраді і тероризмі

Конституційний суд України (КСУ) визнав незаконною норму Кримінально-процесуального кодексу про обрання підозрюваним запобіжного заходу у державній зраді або терористичних діях тільки у вигляді утримання під вартою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Як повідомляється, суд визнав не відповідним Конституції України, положення частини п'ятої статті 176 Кодексу, яким передбачено, що запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, підозрюваних чи обвинувачених у вчиненні злочинів, які передбачені статтями 109-1141, 258-2585, 260, 261 Кодексу

Рішення суду було прийнято у вівторок, 25 червня. За нього проголосували 10 суддів з 17.

"Конституційний суд України вважає, що право на свободу та особисту недоторканність не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, визначених законами України", - йдеться у рішенні.

Як говориться в тексті документа, рішення КСУ є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло,що Конституційний суд України надійшло подання щодо конституційності закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Подання підписано народними депутатами в основному з фракції "Опозиційний блок" у Верховній раді.

Крім того, Конституційний суд України опублікував рішення за указом президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради. У рішенні КСУ йдеться, що указ про дострокове припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів від 21 травня 2019 року відповідає Конституції України.