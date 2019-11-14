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КСУ визнав конституційним законопроект про законодавчу ініціативу народу

Новини » Політика     14.11.2019 - 19:23
КСУ визнав конституційним законопроект про законодавчу ініціативу народу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Законопроект визнали відповідним вимогам Конституції

Конституційний суд України (КСУ) надав висновок щодо законопроекту №1015 щодо законодавчої ініціативи народу про внесення змін до Конституції України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу КСУ.

Наголошується, що законопроект суд визнав відповідним вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

зокрема, КС вважає, що юридичних підстав для визнання законопроекту таким, що не відповідає вимогам частини першої ст. 157 Конституції, немає.

КС зазначає, що внесення запропонованих законопроектом змін в Основний закон України не може за певних умов призвести до обмеження прав і свобод людини і громадянина.

"Конституційний суд України як застереження констатує, що запропоноване законопроектом положення "право законодавчої ініціативи у Верховній раді належить народу" потребує конкретизації виходячи з того, що в Конституції України поняття "народ" використовується у значенні "Український народ - громадяни України всіх національностей", - сказано в повідомленні

У той же час, КС прийняв рішення, що законопроект відповідає вимогам ч. 2 ст. 157 Конституції України.

"Верховна рада протягом року законопроект не розглядала і протягом строку своїх повноважень не змінювала положення ст. 93 Конституції України, отже, законопроект відповідає вимогам ст. 158 Конституції України", - повідомили в прес-службі суду.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній раді наділити народ правом законодавчої ініціативи. Відповідний законопроект № 1015 від 29 серпня оприлюднений на сайті парламенту

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