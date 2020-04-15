Конституційний суд України (КСУ) визнав неконституційним скасування забезпечення суддів службовим житлом, яке було ухвалене в рамках антикризового закону у 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КСУ.

Так, суд ухвалив рішення у справі за позовами Надії Мельничук, Лілії Григор'євої та Марини Клименко щодо конституційності положень підпункту 1 пункту 28 розділу ІІ закону "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні".

"Цим рішенням Конституційний суд визнав таким, що не відповідає Конституції України, положення підпункту 1 пункту 28 розділу ІІ закону", - заявили в КСУ.

Зазначається, що повний текст рішення буде опубліковано пізніше на офіційному сайті Конституційного суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конституційний суд закрив справу щодо депутатської недоторканності за поданням 59 народних депутатів. Велика палата КСУ постановила закрити конституційне провадження у справі.

Також РБК-Україна писало, що Конституційний суд скасував право Кабінету міністрів обмежувати зарплати прокурорів. Кабмін втратив дане право з дня ухвалення рішення Конституційним судом. Рішення є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню.