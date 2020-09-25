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До КСУ надійшло подання про можливість штрафувати Зеленського

Автор: РБК-Україна

До Конституційного суду України надійшло подання про можливість притягати президента до адміністративної відповідальності. Суд просять роз'яснити цей момент, зокрема, в контексті можливості оштрафувати Володимира Зеленського за порушення карантину.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті КСУ.

Повідомляється, що Верховний суд просить КС розтлумачити положення частини першої статті 105 Конституції про недоторканність президента в аспекті можливого притягнення його до відповідальності за адміністративне порушення при виконанні повноважень.

Верховний суд зазначає, що раніше було дано тлумачення тільки в аспекті притягнення до кримінальної відповідальності. Відповідно до законодавства, притягнути президента до такої відповідальності можна тільки після закінчення строку повноважень.

Нагадаємо, в червні на Зеленського склали адміністративний протокол за відвідування кафе у Хмельницькому в той час, коли діяв жорсткий карантин.

Проте місцевий суд зобов'язав сплатити штраф інших учасників делегації, а щодо Зеленського попросив Верховний суд роз'яснити цей момент з недоторканністю.

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