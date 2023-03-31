КСУ проверит конституционность Соглашения о размещении Черноморского флота РФ в Украине

"В Конституционный суд 31 марта поступило конституционное представление 49 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) соглашения между Украиной и российской федерацией по вопросам пребывания черноморского флота российской федерации на территории Украины от 21 апреля 2010 года, ратифицированной Законом Украины 2 2153-VI "О ратификации Соглашения между Украиной и российской федерацией по нахождению флота российской федерации на территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что субъект права на конституционное представление считает, что это соглашение не соответствует части седьмой статьи 17 Основного Закона Украины и утверждает, что оспариваемое соглашение противоречит принципам обеспечения нацбезопасности.

Кроме того, народные депутаты Украины отмечают отсутствие нормативно-правовой базы для совершения международного соглашения такого содержания. Поэтому, по мнению субъекта права на конституционное представление, есть причины признания Соглашения неконституционным.

Соглашение было подписано 21 апреля 2010 года в Харькове бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и бывшим президентом России Дмитрием Медведевым. Согласно соглашению, срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе продлен с 2017 по 2042 год с автоматическим продлением на пять лет.

После аннексии Крыма Совет Федерации РФ 1 апреля 2014 года в одностороннем порядке денонсировал Соглашение о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины.