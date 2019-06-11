КСУ перейшов до закритої частини розгляду указу про розпуск Ради

Конституційний суд України перейшов до закритої частини розгляду указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради. Про це заявила глава КСУ Наталія Шаптала.

Розгляд указу про розпуск парламенту на відкритій частині пленарного засідання великої палати КСУ завершився.

"Ми з вами, фактично заслухавши виступи у заключній частині нашого засідання, перейшли до тієї стадії, коли ми повинні визначити, чи ми можемо завершити відкриту частину нашого засідання. Тоді давайте визначимося шляхом голосування,. Ставлю на голосування можливість завершення відкритої частини судового засідання. Одноголосно... Розгляд справи на відкритій частині пленарного засідання великої палати КСУ оголошую завершеним", - заявила вона.

Суд переходить працювати в закриту частину пленарного засідання для ухвалення та прийняття рішення.

Нагадаємо, указ Зеленського про розпуск Верховної ради сьогодні, 11 червня 2019 року, розглядав Конституційний суд України.

Представник президента Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський не допускає можливості визнання указу глави держави про розпуск Верховної ради 8-го скликання неконституційним. Він підкреслив, що парламентська більшість припинило свою діяльність 29 березня 2016 року після виходу з коаліції фракції Радикальної партії, і з тих пір коаліція замість необхідних 226 голосів налічувала лише 216.