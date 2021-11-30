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КСУ відтермінував приведення до присяги нових суддів: яка причина

Автор: Сергій Пишкін

Приведення до присяги суддів КСУ Олександра Петришина та Оксани Грищук було відтерміновано. Очікується підтвердження наявності вакантних посад за квотою президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника парламенту в КСУ Ольгу Совгирю.

"Сьогодні Конституційний суд України на спеціальному пленарному засіданні скликаному на вимогу 11 суддів відтермінував приведення до присяги новопризначених суддів Конституційного суду України до остаточного підтвердження наявності вакантних посад за квотою президента України", - пише Совгиря.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський призначив двох нових суддів КСУ - Олександра Петришин та Оксану Грищук.

Попри те, що у липні поточного року Верховний Суд визнав незаконним указ президента щодо звільнення суддів Олександра Тупицького і Олександра Касмініна - було оголошено конкурс на посади в КСУ.

Вже в жовтні КСУ прийняв рішення розглянути справу про звільнення вищезгаданих суддів.

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Конституционный суд Украины