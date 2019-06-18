КСУ не може зупинити вибори до Ради, - Сліпачук

Конституційний суд України не зможе зупинити проведення позачергових виборів до Верховної ради України. Про це заявила глава Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук в інтервю виданню "ВВС News Україна".

Сліпачук підкреслила, що КСУ може лише визначити конституційність указу президента про розпуск Верховної ради.

"КС не може зупинити вибори своїм рішенням, він просто може визначити конституційність указу, нічого більше", - запевнила глава Центрвиборчкому.

При цьому глава комісії не змогла чітко відповісти щодо дій ЦВК у разі визнання КСУ неконституційним указу президента Зеленського.

"Для нас це один із викликів кампанії… нам потрібно буде зрозуміти обґрунтування та мотиви цього рішення, щоб здійснити необхідні кроки. Якщо вони оголошують, що указ не відповідає Конституції, то це означає, що немає такого указу, а значить - я не маю жодних законних підстав витрачати державні кошти. Дуже багато питань виникає. Я маю побачити рішення КС, аби відповісти на це запитання", - підкреслила Сліпачук.

Глава ЦВК також пояснила, що процес підготовки до виборів пішов і не може бути призупинений.

"Ми дійсно зараз у дуже складній ситуації, тому що процес підготовки до виборів пішов. Він не може бути відкладений чи на якийсь час тимчасово зупинений. Зараз ми перебуваємо на кінцевому етапі реєстрації, яка закінчиться 20 червня. Далі ми маємо п'ять днів, щоб власне здійснити реєстрацію і ухвалити необхідні рішення. Це вже буде 25 червня. А потім нам треба ухвалити рішення про форму виборчого бюлетеня, потім перейдемо до наступного етапу", - розповіла вона.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає законним своє рішення про розпуск Верховної ради і призначення позачергових виборів. За словами глави держави, КСУ затягує рішення щодо указу про розпуск Ради.

Як писало РБК-Україна раніше, КСУ продовжить розгляд справи про конституційність указу про розпуск ВР 18 червня 2019 року. У вівторок відбудуться три засідання Великої палати Конституційного суду.

Так, Конституційний суд України перейшов до закритої частини розгляду конституційності указу Зеленського про розпуск парламенту.