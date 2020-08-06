У КСУ оскаржують конституційність спецконфіскації

До суду надійшло три подання від 47 парламентаріїв
У Конституційному суді України оскаржують конституційність спецконфіскації. До суду надійшло три подання від 47 народних депутатів.
Про це повідомляє прес-служба КСУ.
"5 серпня 2020 року до Конституційного Суду України надійшли конституційні подання 47 народних депутатів України", - вказано у повідомленні.
Зокрема, депутати Ради просять перевірити конституційність:
Автори клопотань просять КСУ визнати оспорювані положення нормативно-правових актів такими, що не відповідають Основному закону.
Усі ці положення пов'язані зі спецконфіскацією.
Нагадаємо, в кінці липня нардепи просили Конституційний суд України визнати неконституційним закон про Вищий антикорупційний суд: в КСУ 22 липня надійшло відповідне конституційне подання 49 парламентарів.
Як писало РБК-Україна раніше, в КСУ надійшло звернення народних депутатів, які просять визнати неконституційними окремі положення закону про Національне антикорупційне бюро.