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АМКУ порушила справу через дії НКРЕКП по "Роттердам+"

Новини » Енергетика    28.05.2019 - 14:59
АМКУ порушила справу через дії НКРЕКП по "Роттердам+"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

АМКУ займеться визначенням оптової ринкової ціни з боку НКРЕКП

В Антимонопольному комітеті України завели справу за дії Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), за формулою "Роттердам+". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наші гроші".

Повідомляється, що уповноважений АМКУ Марія Нижник винесла постанову про початок розгляду справи про антиконкурентні дії Нацкомісії, яку підозрюють у наданні переваг частині виробників електроенергії відносно конкурентів. Третьою стороною до справи долучили "Енергоатом".

У своїй постанові Нижник посилається на дані НАБУ, надані в квітні. Зокрема, бюро виявило ознаки негативних наслідків від дій НКРЕКП через застосування порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни на електроенергію, який було введено в 2016 році постановою №289. У НАБУ розцінили ці дії комісії як антиконкурентні.

Йдеться про те, що комісія протягом 2016-2017 років проводила розрахунок прогнозованої ОРЦ з порушенням алгоритму, який був визначений порядком, шляхом ручного коректування прогнозованої ОРЦ за попередній період. За певних умов це могло призвести до спотворення конкуренції на ринку.

Уповноважений зазначила, що ці дії комісії будуть мати більш негативний вплив на конкуренцію після введення повномасштабного ринку електроенергії, так як на сьогодні в значній мірі ринок генерації електроенергії сконцентровано у ДТЕК Ріната Ахметова.

Також у розпорядженні Нижник посилається на заяви "Енергоатому", в яких він зазначав обмеження прав через дії НКРЕКП за формулою "Роттердам+". Формула враховує у тарифі теплогенерації вартість і доставку вугілля з Роттердама, хоча насправді майже все вугілля доставляється на ТЕС з Донбасу та Росії, тому "+" в цій формулі є чистим прибутком енергетиків.

Нагадаємо, в лютому НАБУ прийшло до НКРЕКП з обшуком у справі "Роттердам+". Тоді детективи заявили, що комісія приховує частину документів, які містили окремі елементи прогнозованого розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію.

 

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Новини України Антимонопольний комітет УкраїниНКРЕКПРоттердам+
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