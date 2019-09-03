До КСУ направили закон Зеленського про допоміжні органи Ради

Верховна рада у вівторок, 3 вересня, направила на розгляд до Конституційного суду України законопроект №1028 про створення за рахунок державного бюджету органів, що забезпечують роботу ВР, передає кореспондент РБК-Україна.

За таке рішення проголосували 264 народних депутата.

Зокрема, документ пропонує закріпити в повноваженнях парламенту норму про створення інших органів, що забезпечують роботу Ради, за рахунок держбюджету.

"Можливість створення у межах коштів, передбачених у державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної ради України є важливою запорукою ефективної організації тих органів і служб, які повинні створюватися парламентом для забезпечення його роботи", - зазначено в пояснювальній записці.

Нагадаємо, ВР раніше направила до Конституційного суду України законопроект №1017 авторства президента Володимира Зеленського про скорочення наступного скликання парламенту до 300 народних депутатів.

Як писало РБК-Україна, нардепи також направили на розгляд КСУ законопроект Зеленського №1027, який передбачає позбавлення депутатів мандата за прогули і кнопкодавство.