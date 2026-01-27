Если замерзнет канализация: на Троещине в Киеве готовятся рыть уличные туалеты

На Троещине в Киеве сейчас самая сложная ситуация с обеспечением коммунальными услугами. Местные власти готовятся к критическому сценарию - в случае отсутствия воды будут рыть временные туалеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий главы Деснянской РГА Максима Бахматова для LB.ua.
Городской голова Киева Виталий Кличко отмечает, что на Троещине продолжаются работы по восстановлению тепла и созданию условий для обогрева и ночлега жителей.
В то же время в случае, если отопление не удастся восстановить, а морозы будут продолжаться, район может столкнуться с новой угрозой - замерзанием труб водоснабжения и канализации.
Максим Бахматов заявляет, что к такому сценарию в районе готовились заранее.
"Если не будет воды - будем копать. Будем рыть ямы и делать временные туалеты, как в селе", - сказал он.
По его словам, проблему с резервным питанием для поднасосных групп водопровода и Бортнической станции аэрации обсуждают еще с лета. Решение о закупке дополнительных источников энергии Киевсовет принял в октябре, однако поставка оборудования до сих пор не состоялась.
Бахматов отметил, что уже работает над организацией таких работ совместно с "Зеленстроем" и районным дорожно-эксплуатационным управлением, которые имеют необходимую технику и персонал.
Напомним, на Троещине в Киеве сохраняется самая сложная ситуация с коммунальными услугами после массированной ночной атаки РФ на критическую инфраструктуру. Без света, тепла и воды 24 января оставались около 600 жилых домов.
По данным ДТЭК, ситуация в этом районе сейчас самая сложная из-за регулярных обстрелов.
В Деснянском районе разворачивают дополнительные пункты обогрева. Речь идет об опорных пунктах, где люди смогут находиться не только днем, но и ночью. Кроме этого, ГСЧС разворачивает дополнительные палатки-пункты обогрева во дворах жилых домов.
На Троещине также развернули два палаточных городка из-за отсутствия стабильного теплоснабжения и света. Решение приняли после анализа ситуации в столице.
В каждом городке установлено по шесть палаток, каждая из которых может временно принять до 40 человек. Там можно согреться, подзарядить технику и отдохнуть. Городки будут работать до восстановления теплоснабжения.
На местах российских ударов работают подразделения ГСЧС, Нацполиции и городские службы. К аварийно-восстановительным работам привлечено около 150 спасателей-верхолазов из разных регионов Украины. Всего в Киеве задействовано около 600 спасателей, которые работают в опасных условиях.
В случае отсутствия тепла, света или воды жителей просят звонить по телефону 112. Операторы предоставят информацию о ближайших пунктах несокрушимости, обогрева или укрытия. При отсутствии мобильной связи обратиться можно через Wi-Fi и приложение 112 Ukraine.