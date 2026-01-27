Если замерзнет канализация: на Троещине в Киеве готовятся рыть уличные туалеты

Городской голова Киева Виталий Кличко отмечает, что на Троещине продолжаются работы по восстановлению тепла и созданию условий для обогрева и ночлега жителей.

В то же время в случае, если отопление не удастся восстановить, а морозы будут продолжаться, район может столкнуться с новой угрозой - замерзанием труб водоснабжения и канализации.

К кризисной ситуации готовились заранее

Максим Бахматов заявляет, что к такому сценарию в районе готовились заранее.

"Если не будет воды - будем копать. Будем рыть ямы и делать временные туалеты, как в селе", - сказал он.

По его словам, проблему с резервным питанием для поднасосных групп водопровода и Бортнической станции аэрации обсуждают еще с лета. Решение о закупке дополнительных источников энергии Киевсовет принял в октябре, однако поставка оборудования до сих пор не состоялась.

Бахматов отметил, что уже работает над организацией таких работ совместно с "Зеленстроем" и районным дорожно-эксплуатационным управлением, которые имеют необходимую технику и персонал.