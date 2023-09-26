Если Украина проиграет, это откроет путь к мировой войне, - президент Латвии

Латвийский лидер считает, что если Россия увидит, что Запад не сплочен, что он недостаточно поддерживает Украину, тогда нужно "начинать бояться на самом деле" того, что будут дальнейшие провокации РФ, в том числе против членов НАТО.

"Если Украина будет не в состоянии защитить себя, если она проиграет, тогда это действительно откроет путь к мировой войне. Если агрессора не остановить, агрессор уйдет так далеко, как только сможет", - заявил Ринкевичс.

Он добавил, что лучший путь предотвратить третью мировую войну, это всеми силами помогать Украине.

"Мы должны предоставить Украине все, что она просит. Мы должны сделать все, что необходимо, чтобы усилить Украину, ее выносливость", – отметил президент Латвии.

Помощь Украине от Латвии

Латвия с начала полномасштабного вторжения России является одним из самых активных союзников Украины. Она оказывает нашей стране как военную, так и политическую помощь.

Недавно прошлый глава Минобороны Латвии Инара Мурниеце заявила о том, что страна выделяет на гуманитарную и военную помощь Украине более 1% национального ВВП.