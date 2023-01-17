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Если Шольц разрешит. Германия в этом году сможет дать Украине до 15 танков Leopard 2, - FAZ

Фото: Германия в этом году сможет дать Украине до 15 танков Leopard 2 (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Производитель оружия Rheinmetall уже в этом году может передать украинским военным в 15 танков Leopard 2. Все зависит от решения правительства Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Немецкий изготовитель оружия сможет подготовить и передать Украине от 10 до 15 танков Leopard 2 уже к концу 2023 года. Однако это будет возможно только в случае, если правительство Германии согласует данное решение в ближайшее время.

Такую информацию подтвердили СМИ непосредственно в Rheinmetall. Там отметили, что ремонт Leopard 2 достаточно дорог, поэтому компания не может его самостоятельно профинансировать.

При этом ранее глава компании Армин Паппергер заявлял , что в случае согласия немецкого правительства на передачу танков Украина сможет их получить не ранее 2024 года.

Напомним, Германия до этого времени не соглашалась на передачу Украине танков Leopard. Однако некоторые СМИ сообщают, что Берлин, вероятно, объявит положительное решение по поставкам.

В то же время в правительстве призывают разрешить другим странам поставлять Украине Leopard.

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