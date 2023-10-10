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Если РФ вернут в Совет по правам человека - это подорвет доверие к организации, - США в ООН

Фото: США отреагировали на попытки РФ вернуться в Совет ООН по правам человека (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Представитель по специальным политическим делам Постоянного представительства США при ООН Роберт Вуд заявил, что если Россию повторно изберут в Совет по правам человека, то доверие к организации будет подорвано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Совета Безопасности ООН.

Американский дипломат отметил, что Совет по правам человека – это ключевой орган ООН, задачей которого является пропаганда уважения к людям и их защита по всему миру.

Он добавил, что повторное избрание в этот орган России, пока она открыто продолжает совершать военные и другие массовые преступления, станет безобразным пятном, которое подорвет доверие к Совету и Организации Объединенных Наций.

“Несмотря на ее попытки оспорить и переложить вину, буду откровенным: именно действия России делают ее непригодной к членству в Совете по правам человека. Какие еще доказательства необходимы международному сообществу?», - заявил Вуд.

Россия в Совете ООН по правам человека

Россия стремится снова присоединиться к Совету ООН по правам человека на предстоящих выборах. Ее исключили оттуда в прошлом году после начала войны против Украины. В конце сентября BBC получило копию документа, в котором РФ обещает членам ООН найти "адекватные решения вопросов прав человека".

В Госдепе США отметили, что стремление России быть участниками Совета ООН по правам человека не согласовывается с ее действиями в Украине.

 

 

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