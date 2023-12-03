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Если Путина не остановить в Украине, он вернется за добавкой, - Кэмерон

Фото: министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон (gov.uk)
Автор: Валерия Полищук

Если не остановить российского диктатора Владимира Путина в Украине, он вернется за добавкой.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Он подчеркнул, что Британия должна понять, как изменился мир. 

"Силы, формирующие его - поджигателя войны в Кремле (Путин, - ред.) - более агрессивный Китай, исламистский экстремизм, отравляющий умы молодежи, - эти вещи не исчезнут в одночасье. Нет смысла надеяться на волшебное возвращение мира в прежнее состояние", - заявил министр. 

Он добавил, что надежда - это не политика. 

"Если Путина не остановить в Украине, он вернется за добавкой. И мы знаем из нашей истории, что умиротворение диктаторов в конечном итоге разрушает британские интересы и стоит британцам жизни", - подчеркнул Кэмерон. 

Помощь от Британии

Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс сказал, что Лондон предоставит Украине больше военной помощи и объединит союзников, чтобы дать все необходимое для победы в войне.

Также Шаппс на заседании "Рамштайна" в начале октября объявил о новом пакете военной помощи Украине. Пакет оценивается в 123 млн долларов.

Кроме того, Генштаб ВСУ сообщил, что в Британии настоящее село превратили в полигон для тренировки украинских военных. Это позволит получить опыт ведения боевых действий в городских условиях.

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Война России против Украины