Если Путина не остановить в Украине, он вернется за добавкой, - Кэмерон

Он подчеркнул, что Британия должна понять, как изменился мир.

"Силы, формирующие его - поджигателя войны в Кремле (Путин, - ред.) - более агрессивный Китай, исламистский экстремизм, отравляющий умы молодежи, - эти вещи не исчезнут в одночасье. Нет смысла надеяться на волшебное возвращение мира в прежнее состояние", - заявил министр.

Он добавил, что надежда - это не политика.

"Если Путина не остановить в Украине, он вернется за добавкой. И мы знаем из нашей истории, что умиротворение диктаторов в конечном итоге разрушает британские интересы и стоит британцам жизни", - подчеркнул Кэмерон.

Помощь от Британии

Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс сказал, что Лондон предоставит Украине больше военной помощи и объединит союзников, чтобы дать все необходимое для победы в войне.

Также Шаппс на заседании "Рамштайна" в начале октября объявил о новом пакете военной помощи Украине. Пакет оценивается в 123 млн долларов.

Кроме того, Генштаб ВСУ сообщил, что в Британии настоящее село превратили в полигон для тренировки украинских военных. Это позволит получить опыт ведения боевых действий в городских условиях.

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