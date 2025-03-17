Если Путин не согласится на перемирие, G7 усилит давление на Россию, - МИД Британии

По словам Лемми, министры иностранных дел стран G7 нашли общий язык во время встречи в Канаде на прошлой неделе, несмотря на предыдущие заявления, что это будет невозможно.

Он отметил, что предложение о прекращении огня сейчас на столе. Поскольку "Украина серьезно настроена на мир", теперь все зависит от ответа российского лидера Владимир Путина.

"Теперь на очереди Путин, он должен дать ответ, он должен выбирать. Вы серьезно настроены, господин Путин, на мир? Остановите ли вы боевые действия? Будете ли вы тянуть время и играть в игры, декларируя прекращение огня, одновременно нанося удары? Если вы серьезны, докажите это полным и безусловным прекращением огня сейчас", - подчеркнул глава МИД Британии.

Дальнейшие санкции G7

Однако Лемми считает, что Путин, вероятно, не заинтересован в прекращении огня. Поэтому G7 рассматривает дальнейшие действия.

"Если Путин не выполнит, и я должен сказать, что пока я не вижу никаких признаков, что он готов, встреча G7 помогла нам подготовить инструменты для того, чтобы заставить Россию серьезно вести переговоры. Мы не ждем Кремль. Если они отклонят прекращение огня, мы имеем еще козыри, которые можем разыграть", - подчеркнул министр.

Лемми добавил, что санкций G7 на слабую экономику России имеют "беспрецедентное влияние": социальные расходы снижаются, инфляция и процентные ставки достигают невероятных уровней. Но на этом страны "Большой семерки" не остановятся, в случае необходимости.

"В Канаде мы обсуждали, где мы можем еще больше нацеливаться на их энергетические и оборонные сектора, усилить давление на доходы от нефти и использовать замороженные российские активы", - рассказал Лемми.

Вместе с тем он заверил, что G7 одновременно продолжит поддержку Украины.