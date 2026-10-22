Если мы отдадим Славянск и Краматорск, РФ пойдет дальше, - Зеленский

Какова цель россиян на востоке

По словам Зеленского, россияне стремятся захватить восток Украины, в частности, Славянск и Краматорск. Оттуда путь ведет в Днепропетровскую область - в Павлоград и Днепр.

Он добавил, что это промышленный и машиностроительный центр страны, от которого зависит экономика. Также напомнил, что именно здесь построена хорошо укрепленная оборона.

"Если мы отдадим им эти наши города, риск огромен. Если он захочет идти дальше, то сможет захватить огромное количество наших городов. Риск реален. Никто ничего не гарантирует", - сказал президент.

Зеленский отметил, что о гарантиях безопасности сейчас говорят все, а Украина открыта для таких разговоров. В то же время, россияне хотят, чтобы Украина отошла еще дальше.

"Если мы отойдем, где гарантии безопасности? Не говоря уже о том, что это несправедливо", - спросил он.

Херсон разделяет Днепр. По его словам, украинцы живут на одном берегу, враг - на другом, поэтому россияне обстреливают город.

Зеленский оценил, что россияне контролируют около 18-19% территории Украины. Он также отметил, что в России показывают своим людям другие карты.

"Он (Путин, - ред.) хочет захватить город Запорожье, но не может этого сделать. Это одна из его целей. Запорожье и Николаев также являются целями, хотя он об этом прямо не говорит", - сказал Зеленский.

Зеленский напомнил, что президент США Дональд Трамп призывает искать компромисс. По его словам, самый большой компромисс Украина уже делает.

"Самый большой компромисс, на который мы уже идем, - это прекращение огня. Давайте просто остановим эту войну", - сказал он.

"Я много раз пытался сказать президенту США: просто поймите нас. Это огромный компромисс - просто удерживать линии там, где мы сейчас", - добавил Зеленский.

Напомним, 21 октября Зеленский заявил, что можно заморозить боевые действия по линии фронта, и это реальный путь к завершению войны.

После этого, по его словам, Украина будет добиваться гарантий безопасности от Трампа и европейских союзников.