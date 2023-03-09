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Если Иран не остановить, начнется ядерная война, - премьер Израиля

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В мире начнется ядерная война, если Ирану позволят получить атомное оружие. Это изменит мир и станет большой проблемой для всех.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

"Ужасная ядерная война разразится, если мир не помешает Тегерану получить ядерное оружие. Это станет проблемой для всех нас. Это изменит мир", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, появление ядерного оружия у Ирана запустит цепную реакцию в регионе, поскольку другие режимы, которые понимают такую опасность, будут спешить вооружаться.

Нетаньяху также ответил на комментарии тех, кто опасается начала ядерной войны в случае боевых действий против Ирана: "Вы столкнетесь с войной, если вы этого не сделаете, потенциально ужасной ядерной войной”.

По словам премьер-министра, сочетание калечащих санкций и наличия реального военного противовеса – единственный способ помешать Ирану производить ядерное оружие.

В свою очередь, министр обороны США Ллойд Остин назвал дипломатию лучшим способом не дать Ирану получить ядерное оружие.

"Мы по-прежнему считаем, что дипломатия - лучший способ предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Как неоднократно давал понять президент США Джо Байден, Вашингтон не позволит Ирану приобрести ядерное оружие", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана до получения Тегераном систем С-400 от России.

Также мы писали, что Соединенные Штаты ввели санкции против 39 финансовых учреждений, создававших "теневую банковскую сеть", через которую Иран получал миллиардную прибыль в обход ограничений.

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НетаньяхуИзраильИранЯдерное оружие