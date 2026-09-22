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Если будет необходимо, я применю санкции Грэма против России, - Трамп

18:35 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

"Адские" санкции покойного сенатора Линдси Грэма могут применить против России при необходимости. В США заявили о готовности усилить давление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа во время выступления на 81-й сессии Генассамблеи ООН.

По словам Трампа, Вашингтон продолжает работать над прекращением войны России против Украины.

"Мы и дальше стремимся положить конец губительной войне между Россией и Украиной, которая ежемесячно уносит жизни десятков тысяч человек", - заявил президент США.

В то же время Трамп упомянул закон, расширяющий его полномочия по введению пошлин. Он отметил, что подписал документ на прошлой неделе.

"На прошлой неделе в честь сенатора Линдси Грэма я подписал новый мощный закон, принятый Конгрессом, который предоставляет мне значительные новые полномочия по введению пошлин – и, если потребуется, я ими воспользуюсь", – сказал Трамп.

Таким образом, президент США допустил применение предусмотренных законом инструментов против России, если Вашингтон сочтет это необходимым.

"Пора остановить убийства", - заявил американский лидер.

Напомним, в четверг, 17 сентября, Палата представителей Конгресса СШАодобрила законопроект Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, предусматривающий жесткие санкции и пошлины против России и стран, помогающих ей обходить ограничения или покупать ее энергоресурсы.

Подробнее о том, кого именно могут затронуть новые ограничения и какие последствия они будут иметь, читайте в материале "Адский удар по РФ и ее союзникам: что предусматривает законопроект Грэмма-Блюменталя".

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