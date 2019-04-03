КСУ не проти перейменування Дніпропетровської області в Січеславську, - джерело

Конституційний суд України визнав конституційним перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. Про це повідомив на правах анонімності один із розробників відповідного законопроекту, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Згідно з повідомленням джерела видання, на засіданні у вівторок, 2 квітня, Конституційний суд вирішив, що внесення змін до статті про систему адміністративно-територіального устрою України не суперечить вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Згідно із законом про Конституційний суд, оприлюднення відповідного акту має відбутися не пізніше наступного робочого дня після ухвалення.

Нагадаємо, Верховна рада України 7 лютого направила до Конституційного суду України законопроект №9310-1 про внесення зміни до статті 133 Конституції України (про перейменування Дніпропетровської області).

Проект постанови №9310-1/П про внесення до порядку денного і направлення законопроекту в КСУ підтримали 240 депутатів Ради.

Наприкінці листопада 2018 року президент України Петро Порошенко вніс у Раду закон про зміни до Конституції про перейменування Дніпропетровської області в Дніпровську.