КС Молдови розгляне відмову Чаусу в політичному притулку

Таким чином, суд передав справу КС Молдови і відклав розгляд апеляції до винесення Конституційним судом рішення з цього повідомлення.

Повідомляється, що Верховний суд задовольнив прохання адвоката про скасування виключення про неконституційність тлумачення кількох положень адміністративного кодексу які, на думку захисту, використовувала в 2017 році адміністрація президента Молдови для відмови Чаусу.

Нагадаємо, на початку квітня Чаусу остаточно відмовили в політичному притулку, після чого його в Кишиневі викрала група невідомих. Міністр внутрішніх справ Молдови говорив, що його могли вивезти до України. Через півтора місяці колишній суддя з'явився і записав відеозвернення, в якому заявив, що скоро повернеться до України і готовий співпрацювати зі слідством.

Цього тижня стало відомо, що Інтерпол зняв Чауса з міжнародного розшуку.

Чаус підозрюється в отриманні хабара в розмірі 150 тисяч доларів на посаді судді Дніпровського райсуду Києва. Хабар він закопав в городі в банках. Заарештувати його не вийшло, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання.