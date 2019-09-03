У Криму землі заповідника передали у власність Росії

Окупаційна "влада" Криму передала землі Кримського заповідника в федеральну власність Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що до сьогоднішнього дня Кримський заповідник залишався у "власності республіки". У той же час уточнюється, що Кримський заповідник ще в 2018 році, разом з ще чотирма заповідниками, національним парком і двома заказниками був відданий під контроль Міністерства природних ресурсів і екології Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія "націоналізувала" в Криму більше 4 тис. підприємств. За даними прокуратури Автономної республіки Крим, українська сторона зібрала докази незаконної "націоналізації" більш ніж 4000 підприємств, установ і організацій, які перебували у власності України.

Також повідомлялося, що Україна подала позови в міжнародні суди, де вимагає в якості компенсацій не тільки гроші, але й російське закордонне майно.

Відзначимо, в анексованому Криму з квітня 2015 року по теперішній час за відмову від служби в російській армії до кримінальної відповідальності притягнуто 59 осіб. За даними української сторони, всього з 2015 року Росія залучила на строкову військову службу понад 17 тис. жителів півострова.