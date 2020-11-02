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У Криму заявили, що не сподіваються на воду з України

Автор: РБК-Україна

Так званий "голова Криму", Сергій Аксьонов заявив, що окупований півострів не розраховує на поставку води з території України. При цьому він зазначив, що Крим впорається з дефіцитом самостійно.

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Про це Аксьонов заявив в інтерв'ю телеканалу "Росія 24".

За його словами, "уряд Криму" не зверталася до України з питання постачання води і не планує її подачу з Дніпра в Північно-Кримський канал.

Нагадаємо, нещодавно в Кремлі заявили про наміри вирішити проблему з водою в Криму без залучення України.

Раніше повідомлялося, що через проблеми з водою в Криму будуть примусово викуповувати приватні свердловини. Російські окупанти пропонують підключати прокуратуру у разі опору кримчан в цьому питанні.

Крім того, "влади" Криму заявляли про великому забрудненні найбільшої річки півострова Салгири.

Зазначимо, що окупований Крим відчуває проблеми з водопостачанням через пересохлих річок і водосховищ. У вересні обмеження подачі води ввели в Алушті, Партеніті і Малому Маяку.

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