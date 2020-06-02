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У Криму школам доручили готуватися до дистанційного навчання з 1 вересня

Новини » Суспільство     02.06.2020 - 20:39
У Криму школам доручили готуватися до дистанційного навчання з 1 вересня
Фото: школа (facebook.com/UNICEFUkraine)

При цьому десятки дітей на анексованому півострові не мають можливості навчатися дистанційно

У вівторок, 2 червня, підконтрольний Росії "голова" анексованого Криму Сергій Аксьонов доручив готуватися школам до дистанційного навчання з 1 вересня. Це пов'язано з ризиками зростання числа захворювань коронавірусом.

Про це пише "Крим.Реалії".

При цьому уточнюється, що у 63 кримських дітей немає можливості вчитися дистанційно, оскільки вони не мають необхідної техніки.

"Ми не розуміємо, як буде з 1 вересня. Сподіваємося, що все буде в очному порядку, але давайте про всяк випадок підготуємося. Я вирішу питання щодо цих 63 дітей на цьому тижні, скажу, хто купить і в якому порядку", - заявив Аксьонов.

Відзначимо, через пандемію коронавірусу навчальні заклади в анексованому Криму перейшли на дистанційне навчання. Свято останнього дзвоника 22 травня провели в ефірі місцевих телеканалів.

Згідно з останніми даними, на півострові зареєстровано 392 випадки COVID-19, померло 11 осіб.

При цьому правозахисники відзначають, що "влада" Криму занижує кількість хворих на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що понад 800 осіб в Криму перебувають в обсерваторах через коронавірус, а під динамічним наглядом вдома перебувають 1383 людини.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України КримшколаКоронавірус
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