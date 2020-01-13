У Криму затримали кримськотатарську активістку

Кримськотатарську активістку Гульсум Алієву, дочку засудженого по "справі" кримських мусульман Мусліма Алієва, затримали на пункті пропуску Армянськ в окупованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кримську правозахисну групу.

Наголошується, що затриману відвезли у відділення російської поліції в Армянську. Туди виїхав кримський адвокат Еміль Курбединов разом з адвокатом Едемом Семедляевым, щоб надати Алієвій юридичну допомогу.

В 2018 році щодо Гульсум Алієвої порушено адміністративну справу за ст. 20.3.1 КоАП РФ (збудження ворожнечі та ненависті) і кримінальну справу за ст. 282 КК РФ. Пізніше обидві справи щодо активістки були припинені.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про депортацію з окупованого Криму на материкову частину України журналіста Євгена Гайворонського.

РБК-Україна раніше писало, що більше половини журналістів, які перебувають у тюрмах Росії, були затримані в аннексированном Криму. На даний момент в російських місцях несвободи знаходиться сім журналістів, четверо з яких були затримані в Криму під час висвітлення ситуації з агресією Російської Федерації по відношенню до кримськотатарського населення.