У Криму затримали кримського татарина після обшуку

Сьогодні, 30 квітня, в селі Живописне під Сімферополем російські силовики провели обшук у кримського татарина Руслана Бекірова, після чого його затримали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення активіста кримськотатарського національного руху Нарімана Джеляла у Facebook.

За словами родичів Бекірова, співробітники МВС приїхали о шостій ранку, коли всі спали.

"Зайшли в гараж, де нібито виявили папери з сепаратистськими висловлюваннями. Після чого відчинили двері в будинок. В одній з кімнат нібито була виявлена пляшка з якимось порошком. Після обшуку Руслана відвезли. Рідні не знають куди саме", - повідомляє Наріман Джелял.

Пізніше активіст повідомив, що рідні дізналися про місцезнаходження Руслана Бекірова.

"Після обшуку його відвезли здати аналізи, мабуть на наркотики. Після чого його доставили до Київського РВВС Сімферополя і дали подзвонити рідним. За їх словами, у нього візьмуть пояснення і відпустять", - написав Наріман Джелял.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні в окупованому Криму пройшли нові обшуки у кримських татар. Як повідомляється, російські силовики з автоматами прийшли в будинки кримських татар під Сімферополем. Зокрема, обшуки пройшли в будинках активістів Ролана Османова і Ділявера Бекірова.

Крім того, 27 березня проходили обшуки в Криму по справі організації "Хізб ут-Тахрір". Обшуки проходили в будинках активістів "Кримської Солідарності", а в якості понятих у автотранспортному технікумі набрали 60 студентів.