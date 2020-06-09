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У Криму винесли вирок ще одному "українському шпигуну"

Новини » Надзвичайні події     09.06.2020 - 17:24
У Криму винесли вирок ще одному "українському шпигуну"
Фото: кримські "суди" винесли вирок чергового "шпигуна" (nsn.fm)

Засуджений за педофілію нібито зізнався в шпигунстві

В окупованому Криму винесли вирок жителю Севастополя Євгену Янко за нібито шпигунство на користь України. До цього севастополець був засуджений за педофілію.

Про це повідомляє російське видання "Комерсант".

Повідомляється, що підконтрольний Росії "суд" засудив його до 10 років в'язниці за шпигунство. За версією слідства, він нібито в інтересах української сторони передавав секретні дані про російські збройні сили. Також повідомляється, що справа розглядалася в закритому режимі.

Уточнюється, що Янко затримали ще у 2019 році за підозрою в причетності до ряду злочинів сексуального характеру щодо неповнолітніх. Його вирахували по ході, також його на місці злочину зафіксувала камера відеоспостереження. Янко зізнався у педофілії та отримав 19 років колонії суворого режиму.

Однак, за даними російських ЗМІ, він заявив про нібито роботу на українські спецслужби, сподіваючись на вирок за шпигунство. Він також вимагав зустрічі з консулом України в надії потрапити в списки на обмін. За сукупністю йому призначили 22 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про викрадення українського військового Євгена Добринського, якого утримують в окупованому Криму.

Минулого тижня його звинуватили у начебто "порушенні державного кордону" і відправили до СІЗО.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Кримшпионприговор
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