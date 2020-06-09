В Крыму вынесли приговор еще одному "украинскому шпиону"

Фото: крымские "суды" вынесли приговор очередному "шпиону" (nsn.fm)

Осужденный за педофилию якобы признался в шпионаже

В оккупированном Крыму вынесли приговор жителю Севастополя Евгению Янко за якобы шпионаж в пользу Украины. До этого севастополец был осужден за педофилию.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Сообщается, что подконтрольный России "суд" приговорил его к 10 годам тюрьмы за шпионаж. По версии следствия, он якобы в интересах украинской стороны передавал секретные данные о российских вооруженных силах. Также сообщается, что дело рассматривалось в закрытом режиме.

Уточняется, что Янко задержали еще в 2019 году по подозрению в причастности к ряду преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Его вычислили по походке, также его на месте преступления зафиксировала камера видеонаблюдения. Янко сознался в педофилии и получил 19 лет колонии строгого режима.

Однако, по данным российских СМИ, он заявил о якобы работе на украинские спецслужбы, надеясь на приговор за шпионаж. Он также требовал встречи с консулом Украины в надежде попасть в списки на обмен. По совокупности ему назначили 22 года лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось о похищении украинского военного Евгения Добрынского, которого удерживают в оккупированном Крыму.

На прошлой неделе его обвинили в якобы "нарушении государственной границы" и отправили в СИЗО.

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Автор: РБК-Украина