У Криму порушили кримінальну справу проти голови Меджлісу

Слідчий комітет Російської Федерації в Криму порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова про організацію масових заворушень у 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СК РФ.

"Слідчими органами Слідчого комітету РФ по Республіці Крим та місту Севастополю порушено кримінальну справу стосовно 62-річного голови громадського об'єднання "Меджліс кримськотатарського народу"* Рефата Чубарова, якому інкримінується організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством (частина 1 статті 212 КК РФ)", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в цей час отримано докази причетності Чубарова до організації масових заворушень біля будівлі Верховної ради Автономної Республіки Крим.

"Нині у рамках розслідування кримінальної справи встановлені та допитані потерпілі, свідки та очевидці тих подій. У взаємодії з уповноваженими структурами проводиться вся необхідна робота по встановленню обставин вчиненого злочину і недопущення дестабілізації на території півострова", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про депортації з окупованого Криму на материкову частину України журналіста Євгена Гайворонського.