У Криму військовий вертоліт здійснив жорстку посадку, є постраждалі

В окупованому Криму сьогодні, 7 травня, сталася жорстка посадка російського військового вертольота Мі-35. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За даними російських ЗМІ, сьогодні поблизу окупованого Джанкоя транспортно-бойовий вертоліт Мі-35 з невідомих причин здійснив жорстку посадку.

В результаті жорсткої посадки постраждали 3 людини. Постраждалі перебувають у тяжкому стані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Аргентині сталася аварія медичного вертольота. В результаті авіакатастрофи загинули 2 людини та ще двоє отримали травми. Загиблими були лікар та медсестра.

Також РБК-Україна писало, що 22 квітня у Київській області військовий вертоліт Мі-8 бориспільської Бригади транспортної авіації здійснив аварійну посадку в полі. Вимушена посадка сталася через пошкодження одного з двигунів вертольоту.

Крім того, на півночі Філіппін розбився вертоліт національної поліції з високопоставленими чиновниками на борту. Зокрема, на борту вертольота знаходився керівник національної поліції Філіппін Арчі Гамбоа.