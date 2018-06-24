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У Криму помер активіст Караметов

НовиниСуспільство    24.06.2018 - 01:21
Фото: Сервер Караметов (Facebook\Ленур Іслямов)
Фото: Сервер Караметов (Facebook\Ленур Іслямов)

Караметов загинув у ДТП в окупованому Криму

В окупованому Криму внаслідок аварії помер 76-річний активіст Сервер Караметов. Про це повідомив віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар, гендиректор телеканалу АТR Ленур Іслямов на своїй сторінці в Facebook.

"Сервер-ага помер, не приходячи в свідомість. Нехай Господь візьме його душу. Для всіх нас це велика втрата для мене особисто – це трагедія", - написав він.

Крім того, Іслямов заявив, що не вірить у нещасний випадок з активістом.

 

Сервер ага збила машина в окупованому Криму . Я не вірю , що це нещасний випадок !!!!

Опубліковано Лєнуром Ислямовим Субота, 23 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Сімферополі (Крим) затримали не менше п'яти протестуючих проти арешту активіста Сервера Караметова.

9 серпня Залізничний суд Сімферополя, який підпорядковується Кремлю, присудив активісту Сервера Караметову 10 діб адміністративного арешту за @опір співробітникам поліції".

Напередодні міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала російську владу негайно звільнити Сервера Караметова. Активіст Сервер Караметов бул затриманий 8 серпня в Сімферополі за одиночний пікет на підтримку Ахтема Чийгоза. 

Напад на активіста в Одесі: до потерпілого приставили державну охорону У ще двох районах окупованого Криму через посуху оголосили надзвичайний стан
Теги публікації: Крим, Крим, смерть, активисты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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