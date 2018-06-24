В Крыму умер активист Караметов

Караметов погиб в ДТП в оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму вследствие аварии умер 76-летний активист Сервер Караметов. Об этом сообщил вице-президент Всемирного конгресса крымских татар, гендиректор телеканала АТR Ленур Ислямов на своей странице в Facebook.

"Сервер-ага умер, не приходя в сознание. Пусть Господь примет его душу. Для нас для всех это большая потеря, для меня лично – это трагедия", - написал он.

Кроме того, Ислямов заявил, что не верит в несчастный случай с активистом.

Сервер ага сбила машина в оккупированном Крыму . Я не верю , что это несчастный случай !!!! Опубліковано Ленуром Ислямовим Субота, 23 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Симферополе (Крым) задержали не менее пяти протестующих против ареста активиста Сервера Караметова.

9 августа Железнодорожный суд Симферополя, который подчиняется Кремлю, присудил активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за "сопротивление сотрудникам полиции".

Накануне международная правозащитная организация Amnesty International призвала российские власти немедленно освободить Сервера Караметова. Активист Сервер Караметов бул задержан 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза.