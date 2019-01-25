У Криму учасника "кримськотатарського батальйону" засудили до 10,5 років в'язниці

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Вирок було винесено 23 січня

В анексованому Росією Криму 24-річного Февзі Саганджі засудили до 10,5 років ув'язнення за участь у "кримськотатарському добровільному батальйоні ім. Челебіджіхана". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Крим.Реаліі".

Таке рішення прийняв Ленінський районний "суд".

"Ленінський районний суд визнав Февзі Саганджі винним в інкримінованому злочині та призначив йому покарання у вигляді 10 років 6 місяців позбавлення волі", - зазначає видання.

Повідомляється, що підконтрольний РФ "суд" визнав Саганджі "винним в участі в діяльності незаконного збройного формування на території України". Так, слідство стверджує, що житель Криму в січні 2016 року вступив до лав "кримськотатарського добровольчого батальйону ім. Н. Челебіджіхана".

Вирок було винесено 23 січня 2019 року.

"Будучи членом зазначеного незаконного збройного формування, підтримуючи цілі його створення, (здійснення блокади Криму з боку українського кордону, а також боротьбу, у тому числі збройну, за повернення Кримського півострова до складу України), Февзі Саганджі з січня 2016 по вересень 2017 року брав активну участь у діяльності батальйону, пройшовши курси стрілецько-вогневої, рукопашної та мінно-вибухової підготовки", - заявляють у кримському управлінні ФСБ.

У квітні 2018 року Саганджі затримали співробітники управління ФСБ Росії по Криму і Севастополю. Відносно нього так званий слідчий відділ управління ФСБ порушив кримінальну справу за частиною 2 статті 208 Кримінального кодексу Росії.

Нагадаємо, раніше "Київський районний суд" Сімферополя 24 січня змінив запобіжний захід фігурантам "справи Веджіє Кашка" Бекіру Дегерменджі, Казиму Аметову і Руслану Трубачу. Тепер вони будуть знаходитися не в СІЗО, а під домашнім арештом.

Як писало РБК-Україна, "Верховний суд" Криму залишив під арештом українського політв'язня Нарімана Мемедемінова.