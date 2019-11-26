У Криму "суд" оштрафував журналіста за образу Путіна

Фото: Євген Гайворонський (facebook.com)

Відповідний пост Гайворонський нібито розмістив у Facebook

"Ялтинський міський суд" 25 листопада оштрафував на 30 тис. рублів кримського журналіста Євгенія Гайворонського за пост у соцмережі Facebook, в якому той, за версією співробітників поліції, назвав президента Росії Володимира Путіна нецензурним словом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Кримської правозахисної групи".

Згідно з постановою "судді", 7 жовтня 2019 року, журналіст опублікував у себе на сторінці в Facebook пост, в якому "в непристойній формі, з використанням ненормативної лексики розмістив текстовий коментар, дає негативну оцінку президенту Путіну В. В.".

За станом на сьогоднішній день, цей пост на сторінці журналіста відсутній.

Дії Гайворонського співробітники поліції кваліфікували як дрібне хуліганство - частина 3 статті 20.1 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ.

Під час засідання адвокат наполягав, щоб співробітники поліції достовірно встановили приналежність сторінки Гайворонському, а також зазначав, що сторінку міг створити хто-завгодно.

Раніше повідомлялося, що Євгенія Гайворонського затримали 22 жовтня, звинувативши в ухиленні від лікування наркозалежності за статтею 6.9.1. російського Кодексу "Про адміністративні правопорушення". Суд заарештував його на 15 діб.

РБК-Україна писало, що ялтинський журналіст і блогер Євген Гайворонський вийшов на свободу з ізолятора тимчасового утримання в аннексованом Криму 6 листопада.