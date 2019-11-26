В Крыму "суд" оштрафовал журналиста за оскорбление Путина

Фото: Евгений Гайворонский (facebook.com)

Соответствующий пост Гайворонский якобы разместил в Facebook

"Ялтинский городской суд" 25 ноября оштрафовал на 30 тыс. рублей крымского журналиста Евгения Гайворонского за пост в соцсети Facebook, в котором тот, по версии сотрудников полиции, назвал президента России Владимира Путина нецензурным словом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Крымской правозащитной группы".

Согласно постановлению "судьи", 7 октября 2019 года, журналист опубликовал у себя на странице в Facebook пост, в котором "в неприличной форме, с использованием ненормативной лексики разместил текстовый комментарий, дающий отрицательную оценку президенту Путину В. В.".

По состоянию на сегодняшний день, этот пост на странице журналиста отсутствует.

Действия Гайворонского сотрудники полиции квалифицировали как мелкое хулиганство - часть 3 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Во время заседания адвокат настаивал, чтобы сотрудники полиции достоверно установили принадлежность страницы Гайворонскому, а также отмечал, что страницу мог создать кто-угодно.

Ранее сообщалось, что Евгения Гайворонского задержали 22 октября, обвинив в уклонении от лечение наркозависимости по статье 6.9.1. российского Кодекса "Об административных правонарушениях". Суд арестовал его на 15 суток.

РБК-Украина писало, что ялтинский журналист и блогер Евгений Гайворонский вышел на свободу из изолятора временного содержания в аннексованом Крыму 6 ноября.